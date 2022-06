Heelsum heeft bezoek van oudste Schotse voetbalclub

Queen’s Park, afgelopen seizoen gepromoveerd naar de Schotse Championship (het tweede niveau), is al een paar dagen in het land. De ploeg traint op de velden van sportpark Wilhelmina en overnacht bij hotel Klein Zwitserland. De trainingen zijn gratis toegankelijk.

Twee oefenwedstrijden

In Nederland staan twee oefenwedstrijden voor Queen’s Park op het programma: woensdag wacht een ontmoeting met Lokomotiv Zagreb in Heelsum, zaterdag wacht een duel bij FC Utrecht.

Voor de technisch directeur van Queen’s Park, Marijn Beuker, is het trainingskamp bijzonder. De oud-prestatiemanager van AZ groeide op in de regio, in Arnhem en Zevenaar om precies te zijn. Hij voetbalde in zijn jeugd bij OBW. Beuker is sinds januari actief bij Queen’s Park.