Heelsummer schreef als ‘noodkreet’ nare dingen over buurman op internet: OM eist maand cel

In die periode heeft hij ook een vriend van een andere buurvrouw een klap gegeven en een agent geslagen. Het gebeurde allemaal in aanloop naar een opname in verband met zijn psychiatrische stoornis. Inmiddels slikt hij medicatie en is hij verhuisd naar Heelsum waar hij begeleid woont.



,,Je kunt niet op deze manier je problemen oplossen”, aldus de officier van justitie. Gezien de omstandigheden hield ze het in haar strafeis op een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken met een proeftijd van drie jaar.



Uitspraak over twee weken.