Helaas: Oosterbeekse ijsbaan blijft waterplas

Over de tong Stilte heerst in kroonjaar Kromme Dissel: ‘Ik word hier wel heel verdrietig van’

15 januari HEELSUM - Een kroonjaar voor De Kromme Dissel, waarschijnlijk. In normale omstandigheden had Michelin de vijftigste ster al uitgereikt, maar de uitreiking is uitgesteld naar eind maart. En dan ben je chef-kok in een feestjaar met een gesloten restaurant.