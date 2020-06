Help, net als de gemeenten gaan wij kopje onder: ‘Nu is er óók nog corona’

Het water staat Mirjam Jager aan de lippen. Nu ook even letterlijk. Voor een foto poseert ze met haar kleding aan in het kleine, knusse bad van Zwembad Oosterbeek. Onder een lint met kleurige vlaggetjes kijkt de eigenaresse met een krachtige blik in de camera.



De financiële vooruitzichten voor haar zwembad zijn somber, maar Jager geeft de moed niet op. ,,We proberen creatieve oplossingen te vinden, naar andere potjes te zoeken’’, zegt ze, terwijl ze wijst naar enkele reclameborden aan een betegelde wand.



Jager moet wel. De gemeente Renkum bouwt de subsidie voor Zwembad Oosterbeek de komende jaren af. Van een jaarlijks bedrag van 45.000 euro in 2019 – ‘wat eigenlijk al niet genoeg is voor onze doelgroepen’ – naar 20.000 euro in 2021, vertelt ze.



Eind vorig jaar was er zelfs sprake van dat de steun helemaal zou stoppen, maar na een lawaaiprotest voor het gemeentehuis kwam de raad daarop terug. Jager begrijpt de bezuinigingen niet. Haar zwembad heeft een belangrijke sociale functie voor veel ouderen in de omgeving, legt ze uit. ,,En in alle plannen die Renkum maakt, staat dat bewegen erg belangrijk is.’’