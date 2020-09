Herdenking op Airbornebegraafplaats in Oosterbeek begonnen, dit keer zonder veteranen

OOSTERBEEK - Op de Airbornebegraafplaats in Oosterbeek is zojuist de herdenking begonnen van de 1750 geallieerde militairen die tijdens de Slag om Arnhem gevallen zijn. Voor het eerst vindt dit traditionele evenement plaats zonder veteranen. Zij zijn vanwege de corona-epidemie thuisgebleven.

De massale herdenking op de begraafplaats is van ouds het hoogtepunt van het herdenkingsweekend in Arnhem, Oosterbeek en Driel. Vorig jaar, bij de 75ste herdenking, was de Engelse troonopvolger prins Charles nog aanwezig. Veteranen waren tot dusverre altijd present, net als hun familieleden en vele belangstellenden. Al vanaf de eerste keer leggen schoolkinderen uit de regio bloemen bij de graven. Met name door de deelname van deze kinderen zijn de veteranen jaar na jaar ontroerd.

Alles anders

Maar dit jaar is vanwege de corona-epidemie alles anders. Slechts een klein aantal genodigden is vanochtend bij de dienst welkom. Veteranen zijn er dit jaar voor het eerst helemaal niet. Een primeur, die duidelijk maakt hoe het zal worden als ook de laatste veteraan is overleden.

En ook de schoolkinderen zijn niet aanwezig. Wel hebben veel kinderen in de afgelopen week hun bloem al op het graf van hun veteraan gelegd. Aan die bloem hebben zij een papieren klaproos gebonden met daarop een kleine, persoonlijke tekst.

Kiki

Later vandaag ontvangt de 9-jarige Kiki van Essen uit Oosterbeek als eerste kind uit de regio een speldje als dankbetuiging van de veteranen. Decennia geleden deelden de veteranen na afloop van de herdenking die speldjes ook altijd uit aan de kinderen. Dat was nog in de tijd dat speldjes een reclame-artikel waren en fanatiek werden gespaard.

Die traditie wordt nu opnieuw geïntroduceerd. Er is een speldje ontworpen met een afbeelding van het beeld van de veteraan met het bloemenkind dat voor het Airborne Museum staat. Twee naoorlogse Britse veteranen, voorzitter Roger Beets van de Stichting Airborne Herdenkingen en Frans Ammerlaan van de Market Garden Foundation overhandigen Kiki het speldje.

Volledig scherm De Airborneherdenking in Oosterbeek. © DG