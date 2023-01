Hét prentenboek van de Kinderboekenweek komt uit Doorwerth: ‘Krabbelde het met gevaar voor eigen leven op een briefje’

DOORWERTH - Yvonne Jagtenberg (55) uit Doorwerth mag dit jaar het ‘Prentenboek van de Kinderboekenweek’ maken. Met het thema ‘Bij mij thuis’ kan de schrijver perfect uit de voeten. ,,Ik krabbelde het in de auto met gevaar voor eigen leven op een briefje. In een week schreef ik het.”

De titel is nog geheim en het verhaal ook. Het énige tipje van de sluier dat Yvonne Jagtenberg wil oplichten is dat de hoofdpersoon van het boek dat ze voor de Kinderboekenweek in oktober mag maken een beertje is. Verder staat vast dat wat afmetingen betreft dit het allergrootste prentenboek is dat ze ooit heeft gemaakt.

Oh ja, en er zit een flinke dosis humor in. ,,Ik kan niet zonder.” Net als een diepere betekenis. ,,Volwassenen moeten ook geboeid zijn. Niets ergers dan een boek waar je niks aan vindt om voor te lezen.”

Schrijven tijdens het autorijden

Op die grote pagina’s mag Jagtenberg doen wat ze wil. De enige voorwaarde: het moet passen bij thema van de Kinderboekenweek, dit jaar ‘Bij mij thuis’. ,,Ik heb nog nooit in opdracht gewerkt, maar het bevalt goed, want ik had meteen een verhaalidee bij dit thema. Ik werd oktober vorig jaar gevraagd in Amsterdam door het CPNB (stichting ter promotie van boeken, FW) en toen ik terugreed wist ik het al. Ik krabbelde met gevaar voor eigen leven de verhaallijn op een briefje. In een week schreef ik het.”

Yvonne Jagtenberg staat niet bekend om haar mainstream kinderboeken. De schrijver én illustrator publiceerde al eens een kinderboek zonder plaatjes en vorig jaar kwam Het huis van Hopper uit: een ‘kunstkijkboek’. ,,Ik ben niet van de standaard avonturenverhalen, al wordt mijn Kinderboekenweek-boek wel gedragen door een karakter. Het wordt een liefdevol verhaal waarin jonge kinderen zich in kunnen leven, zich zullen herkennen.”

Een potje huilen

Oudere kinderen en volwassenen trouwens ook. ,,Mijn tweede boek over de stier Herman – Kom op, Herman! – gaat over baaldagen die we allemaal wel eens hebben. Een vriendin las dat met haar dochter van 20 die het moeilijk had in coronatijd. Samen een potje gehuild, opgelucht en door. Dat vind ik prachtig.”

Het thema ‘Bij mij thuis’ sluit best goed aan op Het huis van Hopper, vertelt Jagtenberg, die in dat boek kinderen binnen laat gluren in huizen van bekende kunstenaars. ,,Gek genoeg komt het thema huis/thuis nu weer terug. Ja, zo gaat dat vaak bij mij. Van het één komt het ander.”

Volledig scherm Yvonne Jagtenberg tijdens een eerdere editie van de Kinderboekenweek. © Marc Pluim

En dat gaat allemaal nogal in een rap tempo. ,,Ik moet het binnenwerk nog maken hoor, maar het omslag is volgende week klaar. Stiekem ben ik alweer bezig met een volgend boek. Een writers block, dat ken ik niet.”

Geen bekende naam

Jagtenberg noemt het verzoek het ‘Prentenboek van de Kinderboekenweek’ te schrijven een ‘kroon op mijn werk’. ,,Ik heb twee Gouden Penselen gewonnen, maar ik ben geen bekende naam. Ik hoop door deze opdracht zoveel mogelijk kinderen te bereiken. En dat mensen denken: hé, ik ga ook maar eens iets anders van die Yvonne Jagtenberg lezen.”

De timing is perfect, vindt ze. ,,Ik ben 55, doe dit werk al heel lang. Dan kun je denken: waarom word ik nu pas gevraagd, maar ik ben er blij mee. Als jonge schrijver ben je misschien meer gespannen: kan ik wel wat met dat thema?, ga ik de deadline wel halen? Daar maak ik me geen zorgen meer over. Dit is echt genieten.”

De Kinderboekenweek begint dit jaar op 4 oktober. Behalve het prentenboek (voor 8,25 euro te koop) van Yvonne Jagtenberg, komt er ook een Kinderboekenweekgeschenk, geschreven door Sanne Rooseboom.

