Het stinkt in Gelderland, wie doet er wat aan?

Welkom in de 'snuffelapp Parenco', waarbij tientallen Renkumers zich hebben aangesloten. Het is donderdagavond 20 september en het regent klachten. In een paar uur tijd komen 23 appjes over stankoverlast voorbij. Sinds twee jaar zucht Renkum weer onder de stank van Parenco, de immense papierfabriek die Renkum figuurlijk en soms letterlijk overschaduwt. Jarenlang viel het wel mee met de geuroverlast. Maar in 2016 nam het bedrijf papiermachine de productielijn PM2, die eerder was stilgelegd, weer in gebruik: om karton te produceren. Sindsdien stinkt het in Renkum.