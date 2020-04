Het stinkt naar knoflook in Renkum; gemeente pakt overlast insecten anders aan

In de gemeente Renkum stinkt het ineens naar knoflook. Het bolgewas wordt gebruikt in de strijd tegen de eikenspintkever, die met name jonge eiken aantast. Door de droogte zijn de jonge boompjes zwakker. Deze week zijn 75 bomen ingesmeerd met het geurende middel.



,,Normaal gesproken zijn eiken prima in staat zichzelf te verdedigen tegen dit soort plagen”, legt wethouder Joa Maouche uit. ,,Maar nu het zo droog is bestaat de kans dat veel jonge bomen sterven.” Hij doelt daarmee onder meer op de nieuwe aanplant bij MFC Doelum in Renkum. ,,Vandaar dat we hier nu extra aandacht aan besteden.”