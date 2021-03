Historische dag voor De Kromme Dissel: krijgt het restaurant de vijftigste Michelinster?

Michelin zou maandag de restaurants bekendmaken die één, twee of drie Michelinsterren achter hun naam mogen (blijven) dragen. Zaterdagochtend verschenen de restaurants met nieuwe noteringen echter al per ongeluk in de nieuwe app van Michelin. De Nieuwe Winkel in Nijmegen heeft een ster en Nederland telt twee nieuwe restaurants met twee sterren. Deze maandag volgt nog wel de primeur van de eerste Groene Michelinsterren voor Nederland. Ook wordt duidelijk of de huidige sterrendragers hun ster behouden.

Nieuwe twee sterrenrestaurants zijn Brut 172 Reijmerstok en Restaurant 212 Amsterdam. Zaken die een ster hebben gekregen zijn De Nieuwe Winkel in NIjmegen, Kasteel Heemstede in Houten, Zeezout in Rotterdam, Daalder in Amsterdam, Pieters Restaurant in Bergambacht, Wils in Amsterdam, Tilia in Etten Leur en Meliefste in Wolphaartsdijk.