Hoe lang is het veld van Wodanseck nog te redden?

COLUMN VAN STREEKEr zijn mensen die de hele wereld over reizen op zoek naar idyllische voetbalstadions en prachtig gelegen velden. Ik begrijp deze groundhoppers wel. Al vroeg in mijn leven had ik een antenne voor sportvelden in het wild.

Als ik ergens een glimp opving van een witte paal of ook maar iets dat op een doeltje lijkt, dan wilde ik er meer van weten. Zo ontdekte ik bij het fietsen over de Heelsumseweg in Wolfheze een tegen de bosrand gelegen veld op het terrein dat toen nog het psychiatrisch ziekenhuis heette.

Het voelde al spannend om het veld te benaderen, want officieel was het terrein verboden toegang. Het lag er piekfijn bij, met doelnetten en zelfs een kleine verhoging aan de zijkant die voor tribune door kon gaan. Ik heb er één keer een balletje op getrapt, maar bij het zien van een auto die weleens van de beheerder van het complex zou kunnen zijn was ik het dorp al uit gevlucht.

Koppend en keepend

Op het terrein van de J.P. Heijestichting in Oosterbeek had ik ook een veld met doelen en netten gespot. En omdat het heel erg achteraf lag, durfde ik er wel op en bracht ik er met vrienden vele uren op door, voorzetten gevend, koppend en keepend.

Bij Oranje Nassau’s Oord in Renkum lag ook een voetbalveld in het bos. Toen ik laatst in die omgeving wandelde stond ik nog even stil bij een open plek ter grootte van een veld en vroeg me af of het nou op die plek lag.

Kalkrijke grond

Al lang geleden hebben alle eigenaren besloten dat zo’n groot veld niet meer van deze tijd is en heeft in veel gevallen de natuur de groene mat overwoekerd. In Wolfheze waren nog enige tijd op de plek van de lijnen andere wilde planten te zien, exemplaren die het goed deden op kalkrijke grond.

Gelukkig hebben we nòg een prachtig gelegen veld in de buurt: dat van Wodanseck. Maar nu die club alleen nog maar een veteranenploeg en wat verdwaalde jeugdteams heeft, vrees ik dat de natuur dat binnenkort ook verovert.

Of nog erger: een projectontwikkelaar.

