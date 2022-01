Hoe Oosterbeek Amsterdamse trekjes krijgt: ‘Er komt veel nieuw geld binnen’

Zonder lockdown spot je ze in Oosterbeek ’s morgens met een bak koffie op het terras, nadat ze de kinderen naar school hebben gebracht. Nu halen ze een koffie to-go. De jonge moeders die tot voor kort in het westen woonden. Er bestaat zelfs een heuse appgroep: ‘de importmoeders’.



‘Welke school moet ik kiezen?’ Of: ‘Naar welke tandarts kan ik het beste gaan?’ Het zijn voorbeelden van vragen die in de chat voorbij komen, vertelt de 46-jarige Anouk Hogeveen. Zelf kwam ze met haar gezin ruim drie jaar geleden over vanuit Amsterdam. In Oosterbeek runt ze Micky Blue, een winkel voor ‘coole kinderkleding en cadeautjes’. ,,Ik krijg veel klanten die van buiten de regio hierheen verhuizen”, zegt ze. Ook aan het aantal bakfietsen op straat merkt ze dat haar huidige dorp in trek is bij mensen uit het westen.