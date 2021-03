Hond doodt geliefde zwarte zwaan, dorp treurt: ‘Zorro, het zal toch niet waar zijn?’

,,Het was alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg toen ik werd gebeld door de Dierenambulance”, zegt Noy (72). Hij is als hobbynatuurfotograaf vrijwel dagelijks in de Jufferswaard te vinden. Hij heeft de opvallende en dominante zwaan zeker tien jaar gevolgd. ,,Ik moest even beseffen wat ze zeiden over de telefoon. We hebben slecht nieuws, Zorro is doodgebeten. Ik dacht: Zorro, het zal toch niet waar zijn!”