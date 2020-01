Honden bijten schaap dood in Doorwerth, baasje scheurt weg

,,Ik kreeg het pas later te horen”, vertelt herder Thijs Gottmer uit Arnhem. Van de eigenaresse van de honden heeft hij nooit iets vernomen. ,,Geen berichtje, geen ‘sorry’. Ze heeft de honden opgehaald en is weggereden.”



Die ochtend rond negen uur was alles rustig. Toen is Gottmer voor het laatst gaan kijken bij de schapen die bij kasteel Doorwerth in de wei staan.



,,Er staat een hek omheen. Op de een of andere manier zijn de honden daar overheen gesprongen en zijn ze achter de kudde aan gaan jagen. Een schaap is in het hek terecht gekomen. Op foto's van omstanders zie je dat een husky het beestje van achteren te grazen neemt. De hond bleef bijten in het schaap.”