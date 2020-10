Hondje dood, bewoner ernstig gewond: ‘moorddadige’ brandstichting Renkum draaide om drugsschuld van 500 euro



ARNHEM – Een drugsschuld van vijfhonderd euro zou de aanleiding zijn geweest dat twee jongemannen (19 en 20) uit Zuid-Holland in juni brand stichtten in een pand voor kamerwoning aan de Bellevue in Renkum. Een bewoner die niets met de drugsschuld te maken had liep ernstige brandwonden op. Zijn hondje kwam in de vlammen om.