Hoofdprijs Postcode Loterij valt in Heveadorp: bewoners verdelen ruim 5 ton

Ze kregen daarom in hun dorpje in de gemeente Renkum bezoek van Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. De winnaars verdelen het half miljoen met elkaar. Dat betekent dat ieder van hen 49.727 mag bijschrijven.



Volgens het persbericht weet bewoonster Linh al wat haar goede voornemen is: ,,Dat wordt een mooie vakantie met het gezin, waar naartoe weten we nog niet. Alles is mogelijk, maar we gaan!”