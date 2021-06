Hulpdiensten rukken groots uit voor aanrijding in Heelsum: kind gewond door botsing met auto

VIDEO + Update Lichaam aangetrof­fen in bos Doorwerth; Forensi­sche Opsporing krijgt onderweg ernaartoe een ongeluk

24 mei DOORWERTH - In een bosperceel in Doorwerth is maandagochtend een lichaam aangetroffen. De politie heeft na onderzoek geconcludeerd dat er geen sprake is van een misdrijf. Een team van de Forensische Opsporing, dat op weg was naar de vindplaats aan de Utrechtseweg, kreeg onderweg een ongeluk.