IJsmeester zakt met machine en al door het ijs in Renkum, vrijwilligers trekken hem uit wak

Hoofdklasse DUNO houdt hoofdspon­sor vast, fusieplan op de lange baan

29 januari Voetbalclub DUNO heeft al vroeg in het seizoen duidelijkheid over ambitie en huisvesting. Hoofdsponsor Duno Air gaat een jaar door en de club blijft in Doorwerth spelen nu de fusiebesprekingen met de buurclubs zijn opgeschort.