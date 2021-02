IJsmeester zakte zelf door het ijs: ‘We hebben er nog op gedanst om te horen of het kraakte’

Column Van Streek Ik bedacht een strategie: Toevallig in haar buurt komen en dan vooral heel aantrekke­lijk kijken

3 februari Laatst liep ik voor een interview weer eens zaal Rehoboth in Heelsum binnen. Daar was ik al zeker dertig jaar niet meer geweest. Ik draaide er destijds samen met een vriend aan het Rad van Avontuur bij de kerkelijke rommelmarkt. Eerst was het onwennig om wat door de microfoon te boeren, maar na een kwartiertje zaten we allebei goed in de flow.