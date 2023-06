In dit tempo heeft GemeenteBelangen straks min drie zetels: politieke schwalbes

Energies­can is overal gratis, behalve als je in Renkum woont: Wie kan, moet het zelf betalen

Wat doe je als je je huis energiezuiniger wilt maken? Waar begin je dan? Rijn IJssel Energiediensten promoot het laten scannen van je huis. Zo’n scan is gratis. Behalve als je in de gemeente Renkum woont, want dan betaal je 200 euro. Opmerkelijk, vindt D66 in Renkum.