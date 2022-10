In Oosterbeek omarmen ze hun vluchtelingen: ‘Zoveel enthousiasme waren ze bij het COA niet gewend’

,,Als we het over de positiviteit hier gaan hebben, raken we niet uitgepraat.” Ahmed Rajab is duidelijk te spreken over de sfeer in het asielzoekerscentrum aan de Nico Bovenweg in Oosterbeek. En al helemaal over de vele vrijwilligers uit het dorp, die samen met de vluchtelingen van alles organiseren en ondernemen.