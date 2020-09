Ingetogen herdenking van Slag om Arnhem bij 'De Naald’ bij Airborne Museum in Oosterbeek maakt indruk

Is Drielse Roy mister Nether­lands? ‘Er doen veel mooie jongens mee, maar ik ben positief’

17:00 DRIEL - Roy van den Dam (21) uit Driel behoort tot de 44 gelukkigen die in de running zijn voor de titel Mister of The Netherlands, de mooiste man van Nederland. ,,Je staat zonder shirt voor de jury, maar het is geen vleeskeuring. Ik zie deze wedstrijd als een mooie kans om mezelf te verbeteren.”