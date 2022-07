Jan Leewes, de loyale kantinebaas uit Renkum, is niet meer

Jan Leewes was jaren bestuurslid van voetbalvereniging Duno, hij verhuisde naar Renkum en kwam 44 jaar op de ledenlijst van CHRC voor. Leewes was een regelaar en organiseerde de Paas schoolvoetbaltoernooien en hield de standen van een wedstrijd bij op een vel papier. ‘Ik mot geen compoeter’, zei hij als er naar werd gevraagd.

Een gevleugelde uitspraak van hem als een bekende de kantine binnen stapte. ‘ Doar kom ok weer niks binnen ’, op z’n plat Renkums. Jaren was hij kantinebeheerder, jeugdbestuurslid, regelde de Erwtensoep Cup en was leider en coach van het veteranen elftal en organiseerde het Parenco voetbaltoernooi.

Potje toepen

Jan Leewes was loyaal, maar is niet meer. De crematieplechtigheid is donderdag 28 juli in de aula van Rijk van Nijmegen in Beuningen.