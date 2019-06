Jarenlange celstraffen voor Oosterbeekse miljoenenfraude

Blessurelijst 2018-2019 Horrorbles­su­re van het jaar voor voetballer Marko van Huenen: zes keer letsel in één been

6:35 RHEDEN – Het was zo'n beetje de slechtst denkbare uitslag die er mogelijk was voor Marko van Huenen (25). Een mri-scan maakte duidelijk dat de knie van de verdediger van SC Rheden is verwoest door liefst zes verschillende soorten letsel. Oorzaak is een knieschijf die spontaan naar buiten sprong bij een sprintje in het duel tegen MvR op zondag 7 april.