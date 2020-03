Jeroen zag auto in volle vaart tegen snackbar Renkum knallen: ‘Hij ging echt plankgas’

Video/Update Auto rijdt met hoge snelheid tegen snackbar in Renkum; klant onder glassplin­ters

4 maart RENKUM - Een automobilist is woensdagmiddag met grote snelheid tegen de gevel van cafetaria ‘t Smulhoekjes in Renkum gereden. De bestuurder raakte hierbij gewond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De snackbar blijft waarschijnlijk enkele weken gesloten, omdat het pand ernstig beschadigd is.