Jonge kickboksers stichtten brand in kamerpand Renkum: jaren cel en fikse schadevergoeding

De jongens zitten in de drugscriminaliteit. Met zijn drieën kwamen ze op zondag 14 juni vanuit Rotterdam naar Renkum om een drugsschuld te innen. Ze wilden in Renkum een handlanger een lesje leren. Die had bij hen in Rotterdam voor 1.200 euro aan cocaïne opgehaald, om drugs te gaan verkopen in de regio Arnhem. Hij betaalde dat niet terug.