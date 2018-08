Jonge kinderen door politie gevonden op straat in Renkum

Hij voegde eraan toe dat er ook nog een jongetje van 4 of 5 jaar in pyjamabroek over straat zou zwerven nabij de Don Boscoschool. De politie kwam vervolgens met een oproep via Burgernet, waarna rond 09.15 uur duidelijk werd dat ook dit kind was gevonden.



Het is kort na 09.15 uur nog niet duidelijk hoe de kinderen zonder toezicht op straat konden belanden. Wijkagent Boer kon nog geen reactie geven.