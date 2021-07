Jongeren willen prullenbakken en duidelijke regels voor het Grindgat, maar vooral meepraten

Het Grindgat is dan ook een belangrijke ontmoetingsplek voor hen. Bij mooi weer verzamelen ze zich op het strand. En dat doen ze massaal. Maar daarvoor is de plas eigenlijk niet bedoeld. Het is geen recreatiegebied, al wordt recreëren en zwemmen er gedoogd. Het plas ligt in een natuurgebied, waar rust zou moeten heersen.

Alcohol- en lachgasverbod

In de jongerenraad stond daarom het Grindgat met stip op 1 als belangrijkste onderwerp, schrijft de raad aan het gemeentebestuur: ‘Op dit moment de probleemplek in Oosterbeek’. Wat de jongeren vooral vervelend vinden, is de onduidelijkheid. Wat mag er nu wel en wat mag er nu niet? ‘Er zijn geen prullenbakken, maar we moeten wel alles weggooien’, staat in de e-mail.