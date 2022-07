Jongetje op step zwaargewond bij ongeluk in Renkum; aangehouden automobiliste weer vrij

Gedwongen tbs na poging verkrach­ting in psychiatri­sche instelling: ‘Het ging vanzelf’

ARNHEM – Een 55-jarige man die gedwongen was opgenomen in een psychiatrische instelling in de gemeente Renkum en daar probeerde een kwetsbare vrouw te verkrachten, is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en tbs met dwangverpleging.

