Jongetje op step zwaargewond bij ongeluk in Renkum; agenten houden automobiliste in de buurt aan

John Bartels stapt op bij GemeenteBe­lan­gen Renkum en neemt zetel mee: ‘Ik constateer wantrouwen jegens mij’

RENKUM - John Bartels, gemeenteraadslid voor GemeenteBelangen in Renkum, stapt op bij die partij en neemt zijn zetel mee. Hij schrijft in een brief aan het bestuur van de partij dat hij de sfeer binnen de fractie als onveilig ervaart. ‘Ik constateer wantrouwen jegens mij.’

7 juli