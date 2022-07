Jongetje op step zwaargewond bij ongeluk Renkum; bestuurder auto rijdt door

‘Rijnzwem­mer’ Joseph Hess komt zaterdag langs: in 25 dagen van Zwitser­land naar Hoek van Holland

De Duitser Joseph Hess zwemt zaterdag door de Rijn in Gelderland, langs de Betuwe en Arnhem het Gelderse deel van de Rijn af. Op 11 juni begon hij bij de bron van de Rijn, het Tomameer in Zwitserland. Hij hoopt in 25 dagen de hele Rijn tot aan Hoek van Holland af te zwemmen. Hiermee wil hij aandacht vragen voor de waterkwaliteit van de Rijn.

