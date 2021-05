Joop uit Oosterbeek kijkt uit op het dierentheater: ‘We hebben zicht op een levend schilderij’

,,Je had iets eerder moeten komen, een uurtje geleden. Toen raakte een van de alpaca’s verstrikt in het draadnet dat buurman Steven heeft gespannen om te voorkomen dat ze gras uit de berm eten. Of een hondendrol die ertussen ligt. Ik vond het eng, dat beest ook. Maar Steven was er snel bij, rustig als altijd. Hij had ’m er zo weer uit. Nu loopt alles weer rond alsof er nooit iets gebeurd is. Grappig he?