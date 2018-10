Kat dood door mysterieuze klem voor muskusrat, buurt gewaarschuwd

Bij kort onderzoek in de omgeving zijn geen andere klemmen gevonden. Toch is niet uit te sluiten dat een of meerdere klemmen in de omgeving op scherp staan, waarschuwt de Dierenambulance. Buurtbewoners hebben het advies gekregen hun hond niet los te laten lopen in de omgeving van de tuin aan de Fangmanweg.



De onfortuinlijke kat was mogelijk in staat om met val en al een afstand af te leggen. Toch gaat de gemeente er vanuit dat de val in de Heemtuin stond. Devlin stelt dat de kat, die volgens hem een zeer dikke vacht had, wellicht nog enkele honderden meters kan hebben gelopen met de val om zijn nek.



Hij voegt eraan toe dat in het nabijgelegen Bato's Park vorige week een hond iets heeft gegeten waardoor hij ernstig ziek werd. Het dier overleefde ternauwernood. ,,We willen mensen niet bang maken, maar het is wel mogelijk dat er een dierenhater actief is.’’



