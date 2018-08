Kinderen (2 en 4) gaan in luier en in pyjama op reis naar opa en oma

Boete voor kampvuur in het bos

5 augustus RENKUM - De politie heeft twee Engelssprekende mannen een bekeuring gegeven voor het maken van een kampvuur midden in het bos ter hoogte van de Bennekomseweg in Renkum. Rond 13.00 uur rukte de politie en brandweer hiervoor uit. De brand is snel geblust.