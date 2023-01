Klassieke auto’s restaureren als het op school allemaal niet meer lukt: ‘Die kinderen zijn echt niet dom’

Parkeer­kaar­ten voor gehandicap­ten vaak gestolen in Arnhem: ‘Kan geldbedra­gen tot 1500 euro opleveren’

ARNHEM - Europese gehandicaptenparkeerkaarten zijn de laatste tijd zeer in trek bij dieven. Alleen al in de afgelopen twee maanden sloegen zij twintig keer toe in Arnhem.

10 januari