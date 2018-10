Kleiner wonen? Dan zijn deze vijf kasten in Renkum niks voor jou

OOSTERBEEK - Kleiner wonen is de landelijke trend, maar Renkum blijft het domein van de villabewoners. In Renkum is een huis ruim 3,5 keer zo groot als een woning in Amsterdam en twee keer zo groot als het landelijk gemiddelde, blijkt uit cijfers van het CBS . Vijf niet zo nederige stulpjes die momenteel in de markt zijn.

1. Roggekamp 3, Heelsum (vraagprijs: 1.695.000 euro)

Onder architectuur gebouwde villa (1978) op een perceel van ruim elfduizend vierkante meter. Op je kavel vind je onder meer een buitenzwembad, tennisbaan, guesthouse, vijver en verschillende zonneterrassen. Binnen onder meer een ontspanningsruimte met sauna, jacuzzi en fitnessruimte en natuurlijk een wijnkelder.

2. Wolfhezerweg 9, Wolfheze (vraagprijs: 899.000 euro)

Het koopje in deze lijst, maar nog altijd een pittig bedrag voor een vrijstaand huis met vier slaapkamers. Je hebt wel een perceel om je heen van een kleine zesduizend vierkante meter. In de tuin vind je een zwembad en meerdere terrassen, waarvan een voorzien van open haard. De villa is gebouwd in 1985 en is zeker ook een aanrader voor minder validen of ouderen, want je doet alles op de begane grond. Ook is er een sauna aanwezig.

3. Oude Oosterbeekseweg 28, Doorwerth (vraagprijs: 2.495.000 euro)

Een woonhuis van ruim een eeuw oud op een perceel van 1,25 hectare nabij Kasteel Doorwerth. Inclusief vrijstaand bijgebouw dat je kunt gebruiken als stal voor de paarden en garage voor de auto's. Verder zit er een zwembadhuis bij, gebouwd als orangerie. In de woning vind je onder meer een jacuzzi voor maximaal zes personen, stoomcabine, solarium en hobbykamer.

4. Utrechtseweg 30, Heelsum (vraagprijs: 1.195.000 euro)

Ideaal voor de paardenliefhebber, want dit landhuis op een terrein van twee hectare heeeft een ruim bijgebouw met stallen. Maar je kunt er natuurlijk ook je oldtimers in tentoonstellen. Het huis dateert uit 1860 en was oorspronkelijk een wasserij aan de Heelsumse Beek. Het is nog niet zo lang geleden ingrijpend gerenoveerd, waardoor het onder meer uitstekend is geïsoleerd en vloerverwarming heeft.

5. Bilderberglaan 6, Oosterbeek (vraagprijs: 3.750.000 euro)

Een meer dan waardige uitsmijter. Niet alleen een huis maar een heel landgoed in het bos tussen Wolfheze en Oosterbeek. De villa dateert uit 1938 en is een combinatie van de Gooise en Engelse landhuisbouw plus de Amsterdamse school. Voor ieder wat wils dus. Alles bewaakt met camera's en een omgevingsalarm. Van de kinderen heb je geen last in deze woning met kinderspeelkamer en aparte gameruimte. Stelt de saaie boekenwand in de centrale leefruimte je teleur? Geen nood, je kunt 'm volledig draaien waarna een complete bar verschijnt.