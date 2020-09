Klokken van de kerk in Renkum raken midden in de nacht op drift

Het bleken de klokken van de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk te zijn. Om 02.00 uur waren ze spontaan in werking gesteld. Het luiden hield precies zeventien minuten aan.

Koster Eric Vacquier Droop haastte zich naar de kerk om het euvel te verhelpen. ,,In eerste instantie probeerde ik verder te slapen. Het zal zo wel stoppen, dacht ik. Maar het geluid hield aan, dus pakte ik mijn fiets en zaklamp.”

Eerst op zoek naar insluipers

Vacquir Droop liep eerst een rondje om de kerk, op zoek naar eventuele insluipers. De kerk heeft immers vaker ongewenst bezoek gehad. ,,Vervolgens ben ik naar binnen gegaan en heb alle stekkers eruit getrokken. Toen was het luiden over.”

De koster heeft een dergelijk incident nog niet eerder meegemaakt. ,,Een computerfout? Nee, dat niet. Vandaag komen monteurs om het euvel te verhelpen zodat de dorpsbewoners niet meer in hun slaap gestoord worden.” Lachend: ,,Ja, ik ben een van die dorpsbewoners.”

Op sociale media werd ’s nachts meteen al gereageerd op het klokkengelui. ‘Ik dacht in mijn slaapdronken bui even dat ik over kerkklokken droomde', meldt een zekere Mark. ,,Maar ze staan werkelijk aan en luiden al een kwartier’.