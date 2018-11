Kreeft is al vijftig jaar klassieker op menu van sterrenrestaurant De Kromme Dissel

Renkum bereidt zich voor op noodgedwon­gen afstoten van taken: ‘Geen financiële ruimte meer’

31 oktober RENKUM - Met een greep in de reserves en 7 procent verhoging van de onroerendezaakbelasting ozb heeft het gemeentebestuur van Renkum woensdag een begin gemaakt met het afwenden van financiële rampspoed. Op 12 december volgt discussie over het noodgedwongen afstoten van taken. Het gemeentebestuur hoopt zo ondertoezichtstelling door de provincie af te kunnen vermijden.