Leerlingen Dorenweerd College dag vrij vanwege coronabesmetting bij drukbezocht feestje

KNVB-beker DUNO geen lelijk eendje, wel heel ongelukkig uit de KNVB-be­ker

30 augustus Bezweet en boos druppelden de spelers van DUNO zaterdag van het veld in Doorwerth één voor één de kleedkamer binnen. Boos om de bekeruitschakeling na de nederlaag tegen UNA, boos op de grensrechter die als enige de bal bij de beslissende 1-3 over de lijn zag. En boos op zichzelf. Want het KNVB-bekeravontuur had niet na één ronde al over hoeven zijn.