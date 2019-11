Leidingen lek: veertig huishoudens zonder gas en water in Doorwerth

Een kaarsje aansteken tijdens Allerzie­len in Doorwerth: ‘De dood gaat over geloven heen’

13:24 DOORWERTH – Voor de vierde keer werd er in Doorwerth een gedenkdag gehouden ter ere van Allerzielen op de Rooms-Katholieke begraafplaats aldaar. Vanaf half zeven stroomde de begraafplaats vol zaterdag. ,,Iedereen is welkom, dit heeft niks met geloof te maken,” vertelt Ignar Rip, de eigenaar van de begraafplaats. Hij geeft aan dat dood en het herdenken van de doden iets universeels is.