Lekker nat en snel de heuvel af; een moderne klassieker is geboren in Renkum

Stak Patrick (46) zijn eigen lunchroom in brand om forse huurschuld?

12 augustus ARNHEM/ EDE - Patrick G. (46) uit Heteren heeft de schijn tegen dat hij zijn eigen lunchroom De Markt in Ede in brand heeft gestoken. ,,Maar waar is de smoking gun?’’, vroeg zijn advocaat Milo Prins zich woensdag tijdens de rechtszaak af.