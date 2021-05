Lichaam aangetroffen in bos Doorwerth; Forensische Opsporing krijgt onderweg ernaartoe een ongeluk

UpdateDOORWERTH - In een bosperceel in Doorwerth is maandagochtend een lichaam aangetroffen. De politie doet onderzoek. Een team van de Forensische Opsporing, dat op weg was naar de vindplaats aan de Utrechtseweg, kreeg onderweg een ongeluk.

Het busje kwam in botsing met een auto, eveneens op de Utrechtseweg, ter hoogte van de Kerklaan. De automobilist raakte hierbij gewond, deze persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder was volgens de politie wel aanspreekbaar.

Terrein afgezet

Een voorbijganger heeft het lichaam maandagochtend in het bos gevonden en er melding van gemaakt bij de politie. Die heeft het terrein afgezet. Hoe deze persoon is overleden is nog onbekend. Forensische Opsporing probeert eerst de doodsoorzaak vast te stellen. ,,Het gaat er dan om of deze persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden of niet’’, zegt de woordvoerder van de politie.

Het wandelpad richting de Wolfhezer heide, waar het lichaam is gevonden, blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek. Ook de Utrechtseweg blijft voorlopig afgesloten. Dat betekent dat verkeer wordt omgeleid via de Kerklaan en Dalweg in Doorwerth.