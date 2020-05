Lichaam aangetroffen in vijver in Renkum, politie doet onderzoek

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de toedracht van het overlijden van de persoon. Onder meer Forensische Opsporing en recherche zijn aanwezig.



Over het slachtoffer kan de politie vooralsnog niets zeggen. Vermoedelijk gaat het om een wat oudere vrouw, die in de vijver is gevallen.



Of dit het geval is en hoe het heeft kunnen gebeuren is volgens de politie echter nog te vroeg om te zeggen. Onderzoek moet dit uitwijzen.