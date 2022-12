Ligfietser raakt gewond aan hoofd bij ongeluk in Renkum

Voetbaloverzicht Arnhem e.o. VV Dieren te sterk voor OVC'85, DUNO wint bij Achilles'29, volop spektakel in de derby's

DIEREN - VV Dieren heeft zaterdag het duel met OVC'85, de 'dichtstbijzijnde’ tegenstander in de tweede klasse C, met 3-0 in zijn voordeel beslist. Het treffen tussen de Heelsumse buren Redichem en CHRC mondde uit in een doelpuntenfestijn: 6-4. De Paasberg kwam bij Arnhemse Boys op de valreep nog langzij: 3-3. Het duel van DVOV werd gestaakt.

