Man (43) krijgt 2,5 jaar cel voor verkrachting van kinderoppas (20)

De verkrachting vond in juli 2019 plaats in Frankrijk. De man was daar met zijn gezin op vakantie, samen met een ander gezin.



Het slachtoffer, een destijds 20-jarige vrouw, was mee als oppas van dat andere gezin. In de nacht, na een avond met veel drankgebruik, ging de man naar de kamer van het slachtoffer waar hij haar dwong tot het verrichten en ondergaan van seksuele handelingen.