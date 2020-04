Man blijft langer vastzitten voor poging tot ontvoering van vrouw uit Oosterbeek

Het slachtoffer is vermoedelijk zijn ex-vrouw, maar de politie houdt het op ‘een conflict in de relationele sfeer’. De man ontvoerde de vrouw afgelopen zondag. Hij zette haar daarbij mogelijk vast op een plastic campingstoel achter in zijn gele bestelbus.

De ontvoering in het centrum van Oosterbeek werd echter opgemerkt, waarna de politie werd gewaarschuwd. Agenten probeerden de Beverwijker verderop in het dorp Heelsum te laten stoppen. In plaats daarvan gaf de man vol gas en volgde er een levensgevaarlijke rit. Tijdens zijn vluchtpoging werd hij op de A50 bij Renkum door politiewagens klemgereden. De man reed toen tegen het verkeer in.