Man raakt gewond door val van dak in Renkum

De melding vanaf de Dankmeijerweg in Renkum kwam binnen rond 14.40 uur.



De hulpdiensten werden groots ingezet, waaronder een traumateam dat per traumahelikopter werd ingevlogen. Nadat het slachtoffer was gestabiliseerd, is hij naar het ziekenhuis vervoerd. De traumahelikopter is uiteindelijk niet geland.