Man rijdt met kleindochter achteruit van oprit tegen een boom, vervolgens vooruit tegen een hek

Wie heeft er nog een mondkapje? Veilig­heids­bril? Schort? Verloskun­di­gen hebben ze nodig!

6:48 Arnhem - Heb je een mondkapje, alcohol, schort of beschermende bril over? Verloskundigenpraktijk Puur Vroedvrouwen uit Arnhem-Zuid zamelt ze in voor verloskundigen in de hele regio. ,,We krijgen mondkapjes aangeboden van een pedicure, schilders, verfspuiters. Geniaal hoeveel mensen met ons meedenken!”