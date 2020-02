Man rijdt zonder rijbewijs en met slijptol onder de motorkap

Bouw energieneu­tra­le woningen ’t Haegendal in Renkum gaat van start

17:05 RENKUM - Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van 15 energieneutrale huizen in ’t Haegendal aan de Hogenkampseweg in Renkum. Daarvoor is een veertigtal bomen gerooid.