Man vrijuit voor online besmeuren buren na onvolledige aangifte

Video Wet Wet Wet en zangeres Do treden op bij Bridge to Liberation Experience 2019

19 augustus ARNHEM - De Schotse band Wet Wet Wet, de Duitse cellist Julian Steckel en zangeres Do zijn toegevoegd aan het rijtje artiesten dat vrijdagavond 20 september zal optreden tijdens de Bridge to Liberation Experience bij de John Frostbrug in Arnhem. Dat is maandagochtend bekend gemaakt.