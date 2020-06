Marco en Savannah zagen verbrande Renkumer over straat rennen: ‘Meteen onder de lauwe douche gezet’

video Persoon met brandwon­den en overleden hond bij woning­brand in Renkum

14 juni RENKUM - Een persoon is zondagmiddag zwaargewond geraakt bij een woningbrand aan de Bellevue in het centrum van Renkum. Een hond is in de brand omgekomen. Een kat die de vlammenzee wist te ontvluchten is door de dierenambulance meegenomen ter controle. De brand was aan het einde van de middag onder controle.